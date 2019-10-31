Пока вы не уснули: опубликована характеристика КГБ на Путина 

Бойня в Забайкалье: появилась новая версия
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Над рядовым Рамилем Шамсутдиновым, расстрелявшим сослуживцев в Забайкалье, издевались старослужащие из-за его отказа мыть полы.
В НАТО отказались от «ведения дел как обычно» с Россией
НАТО отвергает возможность нормальной работы с Россией, для сотрудничества Москва должна существенно изменить свое поведение на мировой арене.
Российский солдат найден мертвым в шкафу
В воинской части калужского Козельска в шкафу, находящемся в кабинете командира части, нашли тело 21-летнего военнослужащего Сергея Сафонова.
Опубликована характеристика КГБ на Путина
Владимир Путин — морально устойчив, исполнителен и дисциплинирован, сказано в характеристике КГБ на него.
Россиянин ворвался в детский сад и зарезал ребенка
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В Нарьян-Маре мужчина зарезал 6-летнего ребенка в детском саду. Нападение произошло во время тихого часа.
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
«Булава» — баллистическая ракета для размещения на подлодках проекта «Борей». Два дня назад ею с запада на восток, из Белого моря по полигону Кура на Камчатке, выстрелил «Князь Владимир».
Крымские чиновники перевернулись под Москвой
Три крымских чиновника попали в ДТП в Московской области, один из них погиб.
Зеленский обрушился на Данию из-за "Северного потока-2"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток-2», строить который ранее разрешила Дания, сделает Европу слабее.
Россиян предупредили о росте цен на электричество на 50%
Утверждение Парижского соглашения по климату и введение углеродного налога могут привести к росту выплат как для предприятий, так и для населения России.
Решена судьба четырехдневки в России
В Минэкономразвития РФ отметили, что идея перехода на четырехдневную рабочую неделю не поддержало ни одно предприятие.