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Дан старт процедуре импичмента Трампа 

Lenta.ru 1 час назад
Дан старт процедуре импичмента Трампа
Фото: Andrew Harrer-Pool / Getty Images
Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая санкционирует официальное начало процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщает ABC News.
За принятие резолюции проголосовали 232 конгрессмена, против — 196. В число последних вошли все депутаты-республиканцы, а также двое представителей Демократической партии.
Резолюция предписывает шести комитетам — в частности, комитетам по разведке и иностранным делам — продолжать начатые демократами расследования действий Трампа. Целью разбирательств является выяснение того, существуют ли достаточные основания для того, чтобы палата представителей воспользовалась полномочиями объявить действующему президенту импичмент.
В сентябре в США начался скандал из-за информации о давлении, которое Дональд Трамп якобы пытался оказать на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот помог ему избраться на второй срок. По некоторым сведениям, президент США давил на украинского лидера в июльском телефонном разговоре, требуя от него начала расследования действий сына бывшего вице-президента Джо Байдена (Байден-старший, как ожидается, станет конкурентом республиканца на выборах в 2020 году) в обмен на оказание Киеву военной и финансовой помощи. На фоне этих слухов контролируемая демократами нижняя палата Конгресса США объявила о запуске процедуры импичмента, а Трамп в свою очередь распорядился опубликовать стенограмму разговора с Зеленским, из которой выяснилось, что он не ставил украинскому коллеге каких-либо условий по расследованию в отношении сына Байдена.
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Теги:
В мире , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Конгресс США , телеканал АВС
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