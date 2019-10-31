ИГ подтвердило смерть аль-Багдади

«Исламское государство» подтвердило смерть аль-Багдади

Президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации аль-Багдади 27 октября. В операции был задействован армейский спецназ США. По словам политика, главарь ИГ, напуганный приближением американских военных, «кричал, ныл и плакал».

«Он был напуган до смерти и не хотел умирать», — сказал Трамп.

После того, как тело аль-Багдади опознали, над ним провели ритуалы по исламским традициям, после чего захоронили в море.

В результате действий, утверждает глава Белого дома, не пострадал ни один американский военный, были освобождены 11 детей. Лидер США также поблагодарил Россию, Сирию, Ирак и Турцию за то, что содействовали подобному исходу. Он указал, что они помогали бороться с ИГ.