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«Исламское государство» подтвердило смерть аль-Багдади 

Lenta.ru 28 минут назад
ИГ подтвердило смерть аль-Багдади
Фото: U.S. Department of Defense / Reuters
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» подтвердило информацию о гибели своего лидера Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает в Twitter агентство AFP.
Президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации аль-Багдади 27 октября. В операции был задействован армейский спецназ США. По словам политика, главарь ИГ, напуганный приближением американских военных, «кричал, ныл и плакал».
«Он был напуган до смерти и не хотел умирать», — сказал Трамп.
После того, как тело аль-Багдади опознали, над ним провели ритуалы по исламским традициям, после чего захоронили в море.
В результате действий, утверждает глава Белого дома, не пострадал ни один американский военный, были освобождены 11 детей. Лидер США также поблагодарил Россию, Сирию, Ирак и Турцию за то, что содействовали подобному исходу. Он указал, что они помогали бороться с ИГ.
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Теги:
В мире , Ближний Восток , Абу Бакр аль-Багдади , Дональд Трамп , Исламское государство
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