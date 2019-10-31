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Столтенберг забыл про Зеленского на заседании НАТО в Киеве 

News.ru 27 минут назад
Столтенберг забыл про Зеленского
Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr.com
Генсек НАТО Йенс Столтенберг забыл дать слова президенту Украины во время открытого заседания альянса в Киеве.
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Генеральный секретарь, выступив, заявил, что открытая для представителей часть мероприятия завершена. Однако после него должен был выступить Зеленский. Столтенберг, заметив это, сразу же исправился и дал слово рядом стоящему украинскому лидеру, сообщил телеканал «Царьград».
Зеленский и Столтенберг провели встречу в Мариинском дворце в Киеве. Украинская сторона ожидает, что Североатлантический альянс поддержит предложение «по имплементации черноморского пакета НАТО, одобренного в апреле этого года», писал News.ru.
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Теги:
В мире , Армия , Украина , Йенс Столтенберг , НАТО , Царьград ТВ , Киев
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