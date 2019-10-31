Столтенберг забыл про Зеленского на заседании НАТО в Киеве

Генеральный секретарь, выступив, заявил, что открытая для представителей часть мероприятия завершена. Однако после него должен был выступить Зеленский. Столтенберг, заметив это, сразу же исправился и дал слово рядом стоящему украинскому лидеру, сообщил телеканал «Царьград».

Зеленский и Столтенберг провели встречу в Мариинском дворце в Киеве. Украинская сторона ожидает, что Североатлантический альянс поддержит предложение «по имплементации черноморского пакета НАТО, одобренного в апреле этого года», писал News.ru.