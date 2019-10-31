Столкновения студентов и полиции произошли в центре Афин

Беспорядки произошли в центре Афин во время студенческой демонстрации, полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Внепарламентские левые партии организовали демонстрацию против отмены режима "университетского убежища", запрещавшего правоохранительным органам Греции входить на территорию вузов и кампусов, кроме как с разрешения ректората или руководства университета, даже в случае совершения тяжких преступлений. В Греции университеты стали фактически "территориями беззакония" — здесь укрывались торговцы наркотиками, контрабандными сигаретами, анархисты, нападавшие на полицию.

Демонстрация прошла от здания Афинского университета до центральной площади Синтагма. Группа студентов попыталась прорваться через полицейское оцепление ко входу в парламент, стали бросать камни и "коктейли Молотова". В ответ полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы отогнать участников беспорядков, передаёт корреспондент РИА Новости.