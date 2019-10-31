СМИ: турецкие военные обстреляли деревню на севере Сирии

Сирийский телеканал Al Ekhbariya сообщил в четверг о минометном обстреле турецкими военными села Телль-Вард, расположенного юго-восточнее приграничного сирийского Рас-эль-Айна. Утверждается, что погибла женщина, еще четверо мирных жителей ранены.

В среду сирийские СМИ сообщали о столкновениях между турецкими военными и воюющими на их стороне формированиями вооруженной сирийской оппозиции, с одной стороны, и сирийской армией — с другой, в Телль-Варде. Утверждалось, что по деревне была нанесена серия артиллерийских ударов.

В начале октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" для создания там буферной зоны. 13 октября агентство SANA сообщило, что Дамаск по договоренности с курдами направил войска на север страны, чтобы противостоять турецкой армии. За несколько дней сирийская армия без боя заняла ряд населенных пунктов в курдских районах, выйдя 17 октября к границе с Турцией.