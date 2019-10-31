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СМИ: турецкие военные обстреляли деревню на севере Сирии 

ТАСС 2 часа назад
Турецкие военные обстреляли деревню на севере Сирии
Фото: Reuters
Сирийский телеканал Al Ekhbariya сообщил в четверг о минометном обстреле турецкими военными села Телль-Вард, расположенного юго-восточнее приграничного сирийского Рас-эль-Айна. Утверждается, что погибла женщина, еще четверо мирных жителей ранены.
В среду сирийские СМИ сообщали о столкновениях между турецкими военными и воюющими на их стороне формированиями вооруженной сирийской оппозиции, с одной стороны, и сирийской армией — с другой, в Телль-Варде. Утверждалось, что по деревне была нанесена серия артиллерийских ударов.
В начале октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" для создания там буферной зоны. 13 октября агентство SANA сообщило, что Дамаск по договоренности с курдами направил войска на север страны, чтобы противостоять турецкой армии. За несколько дней сирийская армия без боя заняла ряд населенных пунктов в курдских районах, выйдя 17 октября к границе с Турцией.
22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.
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Теги:
В мире , Армия , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , ИА SANA , Сирия
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