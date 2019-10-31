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В НАТО потребовали от России «изменить поведение» 

Вести.Ru + ещё 2 45 минут назад
В НАТО призвали отдать Крым Украине
Фото: www.president.gov.ua
В заявлении по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, которое состоялось 31 октября в Киеве, говорится о том, что нормального ведения дел с Россией не может быть до тех пор, пока она существенно не изменит поведение на мировой арене: будет соблюдать международное право и выполнять международные обязательства.
В Альянсе вновь отметили, что осуждают и не признают "присоединения Россией Крымского полуострова", и призвали вернуть "контроль над Крымом" Украине, передает "Интерфакс".
Там также заявили об осуждении "продолжающегося наращивания военного присутствия России в Крыму" и назвали это "частью еще более широко