Украинских военных направят в иракский тыл

Украина готова присоединиться к «небоевой миссии» НАТО в Ираке

Украина готова присоединиться к небоевой миссии НАТО в Ираке. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский министр обороны Андрей Загороднюк.

«Речь идёт о консультировании и тренировках для Вооружённых сил Ирака по обслуживанию оборудования, которое, возможно, было произведено в советское время или после этого, но такое, в котором разбираются наши специалисты», — цитирует Интерфакс-Украина министра.

По его словам, это «небоевая миссия», которая проходит в тылу.

Загороднюк рассказал, что в такой миссии в Ираке могут пребывать до десятка украинцев. Как отметил министр, в настоящее время идут переговоры относительно возможного участия в миссии.

В июне 2018 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс и ЕС приняли решение увеличить своё присутствие в Ираке.

Он отмечал, что миссия ЕС «сосредоточится на вопросах обеспечения гражданской безопасности», а НАТО займётся «подготовкой инструкторов для армии».