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Асад назвал Трампа лучшим президентом 

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Асад счел Трампа лучшим президентом в истории
Фото: EPA
Глава Сирии Башар Асад назвал лидера США Дональда Трампа лучшим президентом в истории страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Асад пояснил, что считает Трампа лучшим американским лидером не из-за хорошей политики, а потому, что он «наиболее прозрачен». «Он прямо говорит: "нам нужна нефть", "мы хотим избавиться от такого-то", "хотим предоставлять услуги в обмен на деньги". Такова политика США. Что может быть лучше, чем откровенный враг?» — отметил глава Сирии.
Он также назвал президентов США преступниками, которым удается получать Нобелевскую премию мира, реализуя интересы лобби.
В мае прошлого года Асад назвал американского лидера непоследовательным политиком. Он также прокомментировал слова Трампа, назвавшего его животным в связи с сообщениями о химической атаке в сирийской Думе. Асад поинтересовался, соответствует ли подобная риторика американской культуре. Он добавил, что подобные высказывания его лично не задевают. «Важно то, как что-то сказывается на моей стране, на войне, на террористах и атмосфере, в которой мы живем», — отметил он.
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Теги:
В мире , Башар Асад , Дональд Трамп , Госдума , США
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