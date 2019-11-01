Асад счел Трампа лучшим президентом в истории

Асад назвал Трампа лучшим президентом

Асад пояснил, что считает Трампа лучшим американским лидером не из-за хорошей политики, а потому, что он «наиболее прозрачен». «Он прямо говорит: "нам нужна нефть", "мы хотим избавиться от такого-то", "хотим предоставлять услуги в обмен на деньги". Такова политика США. Что может быть лучше, чем откровенный враг?» — отметил глава Сирии.

Он также назвал президентов США преступниками, которым удается получать Нобелевскую премию мира, реализуя интересы лобби.