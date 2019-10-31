Власти Германии раскритиковали за мост для грызунов

Власти Германии раскритиковали за строительства моста для грызунов

Проекты Бундесвера, пустующий замок в Бранденбурге, мост для грызунов и дорогостоящее новое здание службы разведки ФРГ попали в "Черную книгу" (Schwarzbuch) — сборник из ста случаев расточительных трат властей Германии за год, который представил союз немецких налогоплательщиков.

"Существенный рост расходов и задержки по времени все также характеризуют будни вооруженных сил ФРГ — и это за счет налогоплательщиков. Только главные проекты по покупке вооружения обойдутся на 13,5 миллиарда евро дороже, чем изначально было рассчитано", — говорится в материалах союза.

По данным его представителей, в настоящее время в ведущих проектах Бундесвера 90% мероприятий по закупкам ведутся с задержкой. Отмечается, что расходы выросли на 30% по сравнению с версией, принятой парламентом. Отставание от графика крупных проектов составляет, в среднем, более пяти лет.

"Бундесвер также обязан по отношению к налогоплательщикам быть экономным и обходиться с налоговыми деньгами разумно", — призывают в союзе.

Другой расточительной тратой денег налогоплательщиков составители списка считают содержание замка Мезеберг в земле Бранденбург, который является гостевым домом немецких федеральных властей. Уточняется, что его содержание стоит 5 миллионов евро в год, при этом резиденция используется в среднем только 8 дней в год.

Неразумно с деньгами налогоплательщиков, по мнению союза, повели себя и баварские власти, которые за 93 тысячи евро построили через трассу мост для грызунов семейства соневых, обитающих в тех краях. Кроме того, расточительностью властей считают в союзе и аренду за 425 тысяч евро в месяц в аэропорту Мюнхена камеры для содержания лиц, получивших отказ в убежище. В среднем, помещением пользуются около 18 депортируемых. Таким образом, ежемесячные расходы баварских властей на одного человека составляют около 23 тысяч евро.

Также провинилась перед налогоплательщиками и Федеральная разведывательная служба. В феврале 2019 года было открыто новое головное представительство ведомства — помещение для него стало вторым по величине зданием в Берлине, после аэропорта Темпельхоф. После шести пересмотров стоимости проекта в сторону его повышения траты на него составили свыше 1 миллиарда евро. Это примерно на 50% выше изначально запланированной стоимости. Только за охрану строительной площадки во время возведения здания было затрачено 8,6 миллиона евро.

Проект по разведению рысей в Рейнланд-Пфальц за 2,75 миллиона евро также попал в список неразумных трат. На эти деньги были выловлены 20 животных заграницей, но основные траты власти направили на обширную "сопутствующую программу", которая включает меры по защите рысей, мониторинг и освещение проекта. При этом представители союза выразили сомнения, смогут ли животные прижиться на новой территории.