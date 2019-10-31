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Министр юстиции Японии готовится уйти в отставку из-за скандала 

ТАСС 22 минуты назад
Министр юстиции Японии уходит в отставку
Фото: РИА Новости
Министр юстиции Японии Кацуюки Каваи в ближайшее время намеревается уйти в отставку из-за скандала. Об этом в четверг сообщило японское общественное телевидение.
Отмечается, что окончательное решение по этому вопросу Каваи уже принял, официальное прошение об отставке будет подано в ближайшее время. Скандал вокруг министра юстиции Японии разгорелся на этой неделе, когда в одном из еженедельников появилась информация о том, что он и его супруга, которая также является депутатом верхней палаты парламента от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии, в ходе своих избирательных кампаний нарушали законодательство путем нецелевого расходования средств своего штаба. В частности, сообщалось, что они вдвое завышали выплаты некоторому наемному персоналу кампании.
Для нового кабинета министров, который премьер Синдзо Абэ сформировал в начале сентября, это станет уже вторая отставка. Ранее на прошлой неделе свои полномочия из-за скандала сложил министр экономики, торговли и промышленного Иссю Сугавара, которого уличили в мелком подкупе избирателей.
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Теги:
В мире , Азия , Телевидение , Синдзо Абэ , ЛДПР , Япония
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