Главарь ИГ взорвал себя с двумя детьми

Аль-Багдади взорвал себя с двумя детьми, уточнил Пентагон

"Когда поимка его американскими силами стала неизбежной, Багдади взорвал бомбу, убив себя и двух маленьких детей", — сказал журналистам глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи.

По его словам, детям было до 12 лет.

Он подтвердил, что аль-Багдади пытался скрыться в тупиковом туннеле. Генерал сообщил также, что главарь террористов пытался отстреливаться из туннеля, прежде чем устроил взрыв.

*Террористическая организация, запрещенная в России.