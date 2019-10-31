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Аль-Багдади взорвал себя с двумя детьми, уточнил Пентагон 

РИА Новости 19 минут назад
Главарь ИГ взорвал себя с двумя детьми
Фото: Reuters
Пентагон уточнил, что главарь террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади подорвал себя и двоих детей, а не троих, как сообщал президент США Дональд Трамп.
"Когда поимка его американскими силами стала неизбежной, Багдади взорвал бомбу, убив себя и двух маленьких детей", — сказал журналистам глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи.
По его словам, детям было до 12 лет.
Он подтвердил, что аль-Багдади пытался скрыться в тупиковом туннеле. Генерал сообщил также, что главарь террористов пытался отстреливаться из туннеля, прежде чем устроил взрыв.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Теги:
В мире , Ближний Восток , Кеннет Маккензи , Абу Бакр аль-Багдади , Дональд Трамп , Пентагон , Исламское государство , США
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