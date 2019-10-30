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У посольства США в Ираке упал снаряд 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
У посольства США в Ираке упал снаряд
Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters
Минометный снаряд упал недалеко от посольства США в столице Ирака Багдаде. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники.
По предварительным данным, погиб по меньшей мере один человек — охранник здания. Издание Shafaq сообщает, что погибший был иракским солдатом.
Отмечается, что в так называемой зеленой зоне расположены правительственные здания и зарубежные представительства.
Протесты в Ираке начались 1 октября. Их причиной называют недовольство населения безработицей, коррупцией и плохим качеством работы социальных служб. Премьер-министр Абдул Махди уже пообещал трудоустройство всем, у кого есть образование, а также обязался гарантировать квоту в 50 процентов рабочих мест для местного населения в зарубежных компаниях, работающих по государственному контракту.
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Теги:
В мире , Ближний Восток , Ирак , США
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