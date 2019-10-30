У посольства США в Ираке упал снаряд

Минометный снаряд упал недалеко от посольства США в столице Ирака Багдаде. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники.

По предварительным данным, погиб по меньшей мере один человек — охранник здания. Издание Shafaq сообщает, что погибший был иракским солдатом.

Отмечается, что в так называемой зеленой зоне расположены правительственные здания и зарубежные представительства.

Протесты в Ираке начались 1 октября. Их причиной называют недовольство населения безработицей, коррупцией и плохим качеством работы социальных служб. Премьер-министр Абдул Махди уже пообещал трудоустройство всем, у кого есть образование, а также обязался гарантировать квоту в 50 процентов рабочих мест для местного населения в зарубежных компаниях, работающих по государственному контракту.