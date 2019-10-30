Израиль санкционировал экстрадицию россиянина в США

Глава Минюста Израиля Амир Охана подписал распоряжение об экстрадиции россиянина Алексея Буркова в США.

Об этом сообщает интернет-портал израильского издания The Jerusalem Post. По его данным, дискуссии на эту тему велись в течение нескольких недель политическими и юридическими сторонами.

Решение принято после серьезных дискуссий, которые состоялись в последние недели, — заявил представитель Минюста.

В связи с этим обмен россиянина на задержанную в прошлом году в аэропорту Шереметьево с девятью граммами гашиша израильтянку Ноаму Иссахар стал невозможен.

Ранее News.ru писал о том, что арестованного в Израиле Алексея Буркова правительство страны не станет обменивать на задержанную в России за контрабанду наркотиков Нааме Иссахар. С таким заявлением 17 октября выступил израильский министр экологии и по делам Иерусалима, сопредседатель российско-израильской межправительственной комиссии Зеев Элькин.