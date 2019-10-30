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Израиль санкционировал экстрадицию россиянина в США 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Глава Минюста Израиля Амир Охана подписал распоряжение об экстрадиции россиянина Алексея Буркова в США.
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Об этом сообщает интернет-портал израильского издания The Jerusalem Post. По его данным, дискуссии на эту тему велись в течение нескольких недель политическими и юридическими сторонами.
Решение принято после серьезных дискуссий, которые состоялись в последние недели, — заявил представитель Минюста.
В связи с этим обмен россиянина на задержанную в прошлом году в аэропорту Шереметьево с девятью граммами гашиша израильтянку Ноаму Иссахар стал невозможен.
Ранее News.ru писал о том, что арестованного в Израиле Алексея Буркова правительство страны не станет обменивать на задержанную в России за контрабанду наркотиков Нааме Иссахар. С таким заявлением 17 октября выступил израильский министр экологии и по делам Иерусалима, сопредседатель российско-израильской межправительственной комиссии Зеев Элькин.
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Комментарии99 
Теги:
В мире , Ближний Восток , Видео , США , Израиль
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