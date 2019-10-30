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Сотрудники контрразведки СБУ задержали российского шпиона 

News.ru 28 минут назад
СБУ задержала российского шпиона
Фото: ssu.gov.ua
Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась о задержании жителя Черкасской области, который собирал секретные данные об обороноспособности страны в интересах России.
По данным ведомства, задержанный является агентом ФСБ. Его завербовали на территории России.
За деньги он согласился выполнять задание по сбору и передаче разведывательной информации относительно обороноспособности Украины, — говорится в сообщении ведомства.
Ранее руководитель Службы безопасности и информации Чехии Михаил Коуделка сообщил о раскрытии сети шпионов, действующих через посольство России в столице страны. По данным чешской контрразведки, агентурная сеть финансировалась из РФ и была напрямую связана с российскими разведывательными службами. Члены сети якобы планировали атаки против целей в Чехии и в других странах через Интернет. Он подчеркнул, что обнаруженная шпионская сеть является частью более масштабной организации, которая функционирует по всей Европе. В посольстве РФ опровергли эту информацию, а президент Чехии Милош Земан попросил спецслужбы перестать искать российских шпионов, писал News.ru.
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Комментарии12 
Теги:
В мире , Украина , Милош Земан , ФСБ , СБУ
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