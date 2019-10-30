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НАТО и Украина обсудят заблокированное Венгрией заявление 

RT на русском 46 минут назад
НАТО и Украина обсудят заблокированное Венгрией заявление
Фото: Reuters
НАТО и Украина обсудят заявление альянса, которое было заблокировано Венгрией по итогам заседания Североатлантического совета в Киеве в четверг, 31 октября.
«Возможность официального заявления будет обсуждаться завтра на заседании Комиссии Украина — НАТО в Киеве», — цитирует ТАСС пресс-службу НАТО.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине. Причиной стало нарушение прав венгерского национального меньшинства со стороны украинских властей.
В Будапеште подчеркнули, что «не готовы жертвовать интересами 150 тыс. этнических венгров на западе Украины ради геополитических интересов».
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Теги:
В мире , Украина , Петер Сийярто , НАТО , ИТАР-ТАСС , Венгрия , Киев
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