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Пока вы не уснули: японцы высадились на Курилах 

Рамблер 16 минут назад

Россияне рассказали, о какой пенсии мечтают

Большинство россиян не считают пенсию основным источником доходов в старости. Но при этом граждане заявили, что хотели бы получать пенсию в 40 тысяч рублей.

Россия испытает «ракеты Путина»

Ракета «Сармат» будет испытана в 2020 году, а уже в 2021-м может поступить на вооружение. Об этом принадлежащим Демьяну Кудрявцеву «Ведомостям» рассказали осведомленные собеседники.

НАТО окрестила Су-57 «Уголовником»

НАТО присвоил перспективному российскому истребителю пятого поколения Су-57 официальное кодовое наименование Felon, сообщает Scramble в Facebook.

Японцы высадились на Курилах

Пилотная группа японских туристов прибыла на экскурсию на остров Кунашир в рамках российско-японского проекта по туризму на Южные Курила, сообщает РИА Новости.

Посольство Израиля в России заявило о своём закрытии

Посольство Израиля в России будет закрыто, сказано в его официальном фейсбуке.

Жителей Донбасса сравнили с "животными"

CC BY-SA 4.0 / Tetyana teren /
Украинский журналист Остап Дроздов в эфире «Пятого канала» заявил, что больше не интересуется судьбой жителей Донбасса и не пытается их понять, так как давно перерос интерес «к зоопарку».

Звезда "Идиота" устроила пьяный дебош в самолете

Вылет рейса Москва — Тель-Авив был отложен из-за поведения актрисы Лидии Вележевой на борту самолета. Сотрудники полиции были вынуждены вывести ее с лайнера.

Опускали головой в унитаз: подробности бойни в Забайкалье

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Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев за то, что те над ним издевались. Об этом Daily Storm рассказала глава комитета солдатских матерей в Забайкальском крае Валентина Мордова.

Ученик открыл стрельбу в московской школе

В Москве подросток принес в школу травматическое оружие и произвел один выстрел. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление МВД.
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Теги:
В мире , Видео , Остап Дроздов , Демьян Кудрявцев , НАТО , Ведомости , РИА Новости
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