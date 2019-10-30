Пока вы не уснули: японцы высадились на Курилах 

Россияне рассказали, о какой пенсии мечтают
Большинство россиян не считают пенсию основным источником доходов в старости. Но при этом граждане заявили, что хотели бы получать пенсию в 40 тысяч рублей.
Россия испытает «ракеты Путина»
Ракета «Сармат» будет испытана в 2020 году, а уже в 2021-м может поступить на вооружение. Об этом принадлежащим Демьяну Кудрявцеву «Ведомостям» рассказали осведомленные собеседники.
НАТО окрестила Су-57 «Уголовником»
НАТО присвоил перспективному российскому истребителю пятого поколения Су-57 официальное кодовое наименование Felon, сообщает Scramble в Facebook.
Японцы высадились на Курилах
Пилотная группа японских туристов прибыла на экскурсию на остров Кунашир в рамках российско-японского проекта по туризму на Южные Курила, сообщает РИА Новости.
Посольство Израиля в России заявило о своём закрытии
Посольство Израиля в России будет закрыто, сказано в его официальном фейсбуке.
Жителей Донбасса сравнили с "животными"
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Украинский журналист Остап Дроздов в эфире «Пятого канала» заявил, что больше не интересуется судьбой жителей Донбасса и не пытается их понять, так как давно перерос интерес «к зоопарку».
Звезда "Идиота" устроила пьяный дебош в самолете
Вылет рейса Москва — Тель-Авив был отложен из-за поведения актрисы Лидии Вележевой на борту самолета. Сотрудники полиции были вынуждены вывести ее с лайнера.
Опускали головой в унитаз: подробности бойни в Забайкалье
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Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев за то, что те над ним издевались. Об этом Daily Storm рассказала глава комитета солдатских матерей в Забайкальском крае Валентина Мордова.
Ученик открыл стрельбу в московской школе
В Москве подросток принес в школу травматическое оружие и произвел один выстрел. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление МВД.