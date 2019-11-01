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США ввели новые санкции в отношении Ирана 

Российская Газета + ещё 14 1 час назад
США ввели новые санкции в отношении Ирана
Фото: РИА Новости
Госдеп США объявил о расширении санкций в отношении Ирана. Под ограничения попал и строительный сектор страны. Вводится запрет на продажу, поставку или передачу Тегерану различных металлов, графита и угля.
Также в черном списке оказались материалы (разновидности стальных труб, фольги и так далее), которые, по мнению США, могут быть использованы в ядерной или ракетной программах.
"Новые санкции ограничат возможность Ирана уменьшить "время прорыва" к обретению ядерного оружия", — говорится в распространенном госдепом сообщении.
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Теги:
В мире , Санкции , санкции Иран , Санкции США , Иран и США , Госдеп США , Иран , США , Тегеран
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