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К радикалам в Донбассе прибыло подкрепление 

Рамблер + ещё 2 16 минут назад
К линии соприкосновения в Донбассе стягиваются дополнительные силы украинских добровольцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
По его словам, в район Богдановки и близлежащие населенные пункты с 28 октября прибывают разрозненные силы украинских бандформирований. Они обустраивают полевые лагеря и селятся в домах местных жителей.
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Ранее бывший лидер батальона «Азов» Андрей Билецкий пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому перекинуть десятки тысяч добровольцев в Донбасс, чтобы сорвать процесс разведения сил.
29 октября Киев объявил о возобновлении разведения сил в поселке Золотое после срыва процесса украинскими националистами. ОБСЕ подтвердил начало отвода войск обеими сторонами. В район Золотого были стянуты несколько подразделений украинского полицейского спецназа. Тем не менее, радикалы по-прежнему находятся в окрестностях Золотого.
Комментарии326 
Теги:
В мире , Видео , Конфликты , Украина , Андрей Билецкий , Владимир Зеленский , ОБСЕ , РИА Новости
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