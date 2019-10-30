К радикалам в Донбассе прибыло подкрепление 

К линии соприкосновения в Донбассе стягиваются дополнительные силы украинских добровольцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
По его словам, в район Богдановки и близлежащие населенные пункты с 28 октября прибывают разрозненные силы украинских бандформирований. Они обустраивают полевые лагеря и селятся в домах местных жителей.
Ранее бывший лидер батальона «Азов» Андрей Билецкий пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому перекинуть десятки тысяч добровольцев в Донбасс, чтобы сорвать процесс разведения сил.
29 октября Киев объявил о возобновлении разведения сил в поселке Золотое после срыва процесса украинскими националистами. ОБСЕ подтвердил начало отвода войск обеими сторонами. В район Золотого были стянуты несколько подразделений украинского полицейского спецназа. Тем не менее, радикалы по-прежнему находятся в окрестностях Золотого.