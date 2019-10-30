Зреет бунт. Ярош обратился к силовикам

«Быть или не быть». Ярош призвал силовиков не подчиняться Зеленскому

Выполнение приказов президента Владимира Зеленского по разведению сил в Донбассе — это преступление перед украинским народом. Об этом на своей странице в Facebook написал один из лидеров украинских праворадикалов и экс-нардеп Дмитрий Ярош

Сам Ярош, по его словам, готов к восстанию против действующей власти.

«Военные, сотрудники СБУ, МВД, СВР, антикоррупционных органов не должны выполнять преступных приказов, которые противоречат Закону Божьему, Национальным интересам украинского народа и Конституции Украины; их выполнение является Преступлением! Это я про отступление, сдачу отвоеванных территорий, выполнения политических заказов и тому подобное», — сказал Ярош.

Неонацист добавил, что стоит перед окончательным выбором.

«У меня сейчас состояние человека, который должен принять для себя последнее

: "Быть или не быть". Нас таких, которые сейчас принимают решения — десятки и сотни тысяч», — заявил он.

Ранее Дмитрий Ярош, обращаясь к Владимиру Зеленскому, заявлял, что «не нужно подыгрывать Путину и "наезжать" на добровольцев».