Зреет бунт. Ярош обратился к силовикам

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«Быть или не быть». Ярош призвал силовиков не подчиняться Зеленскому 

Украина.ру 37 минут назад
Выполнение приказов президента Владимира Зеленского по разведению сил в Донбассе — это преступление перед украинским народом. Об этом на своей странице в Facebook написал один из лидеров украинских праворадикалов и экс-нардеп Дмитрий Ярош
«Надо мочить в сортире»: националисты ответили Зеленскому
Сам Ярош, по его словам, готов к восстанию против действующей власти.
«Военные, сотрудники СБУ, МВД, СВР, антикоррупционных органов не должны выполнять преступных приказов, которые противоречат Закону Божьему, Национальным интересам украинского народа и Конституции Украины; их выполнение является Преступлением! Это я про отступление, сдачу отвоеванных территорий, выполнения политических заказов и тому подобное», — сказал Ярош.
Неонацист добавил, что стоит перед окончательным выбором.
«У меня сейчас состояние человека, который должен принять для себя последнее
: "Быть или не быть". Нас таких, которые сейчас принимают решения — десятки и сотни тысяч», — заявил он.
Ранее Дмитрий Ярош, обращаясь к Владимиру Зеленскому, заявлял, что «не нужно подыгрывать Путину и "наезжать" на добровольцев».
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Теги:
В мире , Видео , Украина
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