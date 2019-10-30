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В ФРГ приветствовали разведение сил в Золотом 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
В ФРГ приветствовали разведение сил в Золотом
Фото: РИА Новости
Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что немецкий кабмин приветствует разведение сил в Золотом.
«Мы приветствуем начатый вчера процесс отвода сил от линии соприкосновения в Золотом», — цитирует РИА Новости Зайберта.
По его словам, это следующий шаг в реализации минских договорённостей.
Он также подчеркнул, что это стало результатом «интенсивных переговоров между советниками со стороны Украины, России, Франции и Германии».
Ранее МИД ФРГ назвал начало процесса разведения сил и средств в населённом пункте Золотое в Донбассе «важным сигналом надежды» для местных жителей и прогрессом на пути к миру.
29 октября спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик заявил, что разведение сил в Золотом возобновлено.
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Теги:
В мире , Штеффен Зайберт , МИД , ОБСЕ , РИА Новости , Германия
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