Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Киеве рассказали об особенностях современной войны 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Киеве рассказали об особенностях современной войны
Фото: РИА Новости
В Донбассе боевые действия являются противостоянием тяжелого дальнобойного вооружения и разведки, это не война танков и БТР, поэтому расходование оборонного бюджета Украины было неэффективным, заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.
«Во многих случаях бюджет расходовался неэффективно. Поэтому нужно определиться с приоритетами. А приоритеты — это средства разведки и поражения. Нынешняя война — это война не танков и БТР, хотя они тоже нужны. Это война средств радиоэлектронной борьбы, ПВО, разведки, авиации и возможности противостоять таким же средствам, которые Россия применяет против нас», — передает его слова УНИАН.
Отметим, что у Украины регулярно возникают проблемы при разработке и поставках вооружения. Так, в начале октября сообщалось, что ВСУ не получили 48 бронетранспортеров из-за того, что производитель машин закупил не ту сталь.
Добавим, что общие расходы на оборону в бюджете 2020 года на Украине достигнут 245 млрд гривен (около 10 млн долларов). Это 5,4% от ВВП и 23% от доходной части бюджета.
Видео дня. Очаг разврата: «Презервативная» повергла в ужас горожан
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Дания разрешила построить «Северный поток – 2» Дания разрешила построить «Северный поток – 2» «Агент ГРУ» подставился перед контрразведкой Болгарии «Агент ГРУ» подставился перед контрразведкой Болгарии Захарова указала на признание «истинно виновных» в срыве Минских договоренностей Захарова указала на признание «истинно виновных» в срыве Минских договоренностей
Комментарии 
Теги:
В мире , Армия , Украина , УНИАН , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»325
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери6
Зеленского сравнили с персонажем сказки
Зеленского сравнили с персонажем сказки
Умерла заслуженная артистка Елена Гаудасинская
Умерла заслуженная артистка Елена Гаудасинская18
Генсек НАТО обратился к Киеву
Генсек НАТО обратился к Киеву63
Видео
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
Зреет бунт. Ярош обратился к силовикам
01:36
Зреет бунт. Ярош обратился к силовикам
В мире Украина
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»
01:23
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»
В мире Украина
Российского депутата избили железной трубой
04:49
Российского депутата избили железной трубой
Криминал Происшествия
Звезду «Убойной силы» вывели из самолета за дебош
00:36
Звезду «Убойной силы» вывели из самолета за дебош
Происшествия Статьи
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
25:25
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Шоу-бизнес Общество
НАТО окрестила Су-57 «Уголовником»
01:20
НАТО окрестила Су-57 «Уголовником»
Оружие Армия
Генсек НАТО обратился к Киеву
01:10
Генсек НАТО обратился к Киеву
В мире
Происки Фадеева: Наргиз объяснилась за «пьяный» концерт
01:27
Происки Фадеева: Наргиз объяснилась за «пьяный» концерт
Шоу-бизнес
Звезда «Идиота» устроила пьяный дебош в самолете
00:36
Звезда «Идиота» устроила пьяный дебош в самолете
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение