Фантастика стала страшной реальностью: Хэллоуин и его жертвы

Люди покидали дома, прятались, самые смелые атаковали водонапорную башню, которую в темноте приняли за марсианский корабль. 30 октября 1938 года во время радиоспектакля "Война миров" в эфире "Си-Би-Эс" жители городка Гроверс Милл в США решили, что наступил апокалипсис.

Гроверс Милл в штате Нью-Джерси был эпицентром панических настроений: именно там, как сообщали по радио, высадились марсиане на треногах. Тот, кто жил в отдалении, реагировал еще более бурно — от неизвестности. Массовая паника наблюдалась в штатах Пенсильвания и Нью-Йорк . Американские граждане обрывали телефоны полиции, требовали раздать им оружие или хотя бы заминировать дороги, чтобы марсиане не прошли.

На связи с марсианами

Радиоспектакль по роману Герберта Уэллса "Война миров" поставил однофамилец писателя — режиссер Орсон Уэллс с артистами театра "Меркурий". Это был их розыгрыш на Хэллоуин. Все вышло очень правдоподобно: взволнованный журналист, который ведет репортаж с места событий, рассказы напуганных очевидцев, обтекаемые комментарии ученых и военных, описание убийственного действия марсианских тепловых лучей. Для реалистичности "репортаж" время от времени прерывался, как будто терялась связь с корреспондентом. И тогда включалась классическая музыка — как продолжение концерта, который передавали, а потом приостановили из-за "срочной новости". После фрагмента музыки, когда слушатели успевали успокоиться, возникала новая порция страшных подробностей от спецкорра, потому что с ним, наконец, восстановили связь, и так далее. Режиссер потом извинялся, но чувствовал себя не виноватым, а знаменитым.

Убить, чтобы не умереть

"Эффект "Войны миров" не раз пробовали повторить в различных радиопостановках. Но американцы на удочку больше не попадались. Поэтому когда в декабре 1941 года пошли радиорепортажи о нападении Японии на военную базу США Перл-Харбор, никто не поверил.

© AP Photo /// Налет на Перл-Харбор, 7 декабря 1941 года

Случаи массовой паники среди американцев возобновились во время холодной войны. В 1962 году на фоне Карибского кризиса — опасного противостояния СССР и США — президент США Джон Кеннеди призвал сограждан самим позаботиться о своей безопасности перед угрозой советской ядерной бомбы. Сограждане бросились строить личные бомбоубежища. По этому поводу глава Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин сказал:

"Опасения мировой войны появляются в обществе регулярно. Хорошо помню времена СССР, когда инспирировались такие слухи, и люди раскупали соль и спички. И в США, когда возникали панические настроения, народ выметал из магазинов все. Хотя если бы был коллапс ядерной войны, никто бы не спасся, не помогли бы никакие частные бомбоубежища. В каждом государстве должна работать система предупреждения опасности и наравне с ней — система нейтрализации панических настроений".

Паника от страха погибнуть часто грозит настоящей гибелью. И однажды радиопостановка "Война миров" к этому привела. В 1949 году спектакль по Уэллсу дали в радиоэфире Эквадора. Мало того, что во время трансляции на место эквадорской высадки марсиан в городе Кито выехала полиция. После раскрытия обмана местные жители разгромили городскую радиостанцию и убили шесть ее сотрудников.