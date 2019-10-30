Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фантастика стала страшной реальностью: Хэллоуин и его жертвы 

РИА Новости 44 минуты назад
Фантастика стала страшной реальностью
Фото: РИА Новости / Depositphotos
Люди покидали дома, прятались, самые смелые атаковали водонапорную башню, которую в темноте приняли за марсианский корабль. 30 октября 1938 года во время радиоспектакля "Война миров" в эфире "Си-Би-Эс" жители городка Гроверс Милл в США решили, что наступил апокалипсис.
Гроверс Милл в штате Нью-Джерси был эпицентром панических настроений: именно там, как сообщали по радио, высадились марсиане на треногах. Тот, кто жил в отдалении, реагировал еще более бурно — от неизвестности. Массовая паника наблюдалась в штатах Пенсильвания и Нью-Йорк. Американские граждане обрывали телефоны полиции, требовали раздать им оружие или хотя бы заминировать дороги, чтобы марсиане не прошли.

На связи с марсианами

Радиоспектакль по роману Герберта Уэллса "Война миров" поставил однофамилец писателя — режиссер Орсон Уэллс с артистами театра "Меркурий". Это был их розыгрыш на Хэллоуин. Все вышло очень правдоподобно: взволнованный журналист, который ведет репортаж с места событий, рассказы напуганных очевидцев, обтекаемые комментарии ученых и военных, описание убийственного действия марсианских тепловых лучей. Для реалистичности "репортаж" время от времени прерывался, как будто терялась связь с корреспондентом. И тогда включалась классическая музыка — как продолжение концерта, который передавали, а потом приостановили из-за "срочной новости". После фрагмента музыки, когда слушатели успевали успокоиться, возникала новая порция страшных подробностей от спецкорра, потому что с ним, наконец, восстановили связь, и так далее. Режиссер потом извинялся, но чувствовал себя не виноватым, а знаменитым.

Убить, чтобы не умереть

"Эффект "Войны миров" не раз пробовали повторить в различных радиопостановках. Но американцы на удочку больше не попадались. Поэтому когда в декабре 1941 года пошли радиорепортажи о нападении Японии на военную базу США Перл-Харбор, никто не поверил.
© AP Photo /// Налет на Перл-Харбор, 7 декабря 1941 года
Случаи массовой паники среди американцев возобновились во время холодной войны. В 1962 году на фоне Карибского кризиса — опасного противостояния СССР и США — президент США Джон Кеннеди призвал сограждан самим позаботиться о своей безопасности перед угрозой советской ядерной бомбы. Сограждане бросились строить личные бомбоубежища. По этому поводу глава Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин сказал:
"Опасения мировой войны появляются в обществе регулярно. Хорошо помню времена СССР, когда инспирировались такие слухи, и люди раскупали соль и спички. И в США, когда возникали панические настроения, народ выметал из магазинов все. Хотя если бы был коллапс ядерной войны, никто бы не спасся, не помогли бы никакие частные бомбоубежища. В каждом государстве должна работать система предупреждения опасности и наравне с ней — система нейтрализации панических настроений".
Паника от страха погибнуть часто грозит настоящей гибелью. И однажды радиопостановка "Война миров" к этому привела. В 1949 году спектакль по Уэллсу дали в радиоэфире Эквадора. Мало того, что во время трансляции на место эквадорской высадки марсиан в городе Кито выехала полиция. После раскрытия обмана местные жители разгромили городскую радиостанцию и убили шесть ее сотрудников.
Видео дня. Очаг разврата: «Презервативная» повергла в ужас горожан
Последние новости
Украинский террор пришел на американскую землю Украинский террор пришел на американскую землю Новый мировой лидер требует мести, и нам будет плохо Новый мировой лидер требует мести, и нам будет плохо Суд взыскал с Грудинина более миллиарда рублей Суд взыскал с Грудинина более миллиарда рублей
Комментарии 
Теги:
В мире , Статьи , Александр Жилин , Джон Кеннеди , Герберт Уэллс , CBS , Нью-Йорк , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задушил платком: роковое знакомство россиянки с бурятом
Задушил платком: роковое знакомство россиянки с бурятом45
Генсек НАТО обратился к Киеву
Генсек НАТО обратился к Киеву16
Опускали головой в унитаз: подробности бойни в Забайкалье
Опускали головой в унитаз: подробности бойни в Забайкалье1287
«Никак и никогда»: В Крыму ответили Зеленскому о возвращении полуострова
«Никак и никогда»: В Крыму ответили Зеленскому о возвращении полуострова2
Прорыв обороны: названа цель спецоперации подлодок РФ
Прорыв обороны: названа цель спецоперации подлодок РФ11
Видео
Российского депутата избили железной трубой
04:49
Российского депутата избили железной трубой
Криминал Происшествия
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
25:25
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Шоу-бизнес Общество
НАТО окрестила Су-57 «Уголовником»
01:20
НАТО окрестила Су-57 «Уголовником»
Оружие Армия
Генсек НАТО обратился к Киеву
01:10
Генсек НАТО обратился к Киеву
В мире
Происки Фадеева: Наргиз объяснилась за «пьяный» концерт
01:27
Происки Фадеева: Наргиз объяснилась за «пьяный» концерт
Шоу-бизнес
Звезда «Идиота» устроила пьяный дебош в самолете
00:36
Звезда «Идиота» устроила пьяный дебош в самолете
Шоу-бизнес Происшествия
Российские полицейские попытались переехать собаку
00:30
Российские полицейские попытались переехать собаку
Происшествия
США отомстили Турции за Сирию и С-400
00:56
США отомстили Турции за Сирию и С-400
В мире Армия
Опускали головой в унитаз: подробности бойни в Забайкалье
01:04
Опускали головой в унитаз: подробности бойни в Забайкалье
Происшествия
Жителей Донбасса сравнили с «животными»
00:35
Жителей Донбасса сравнили с «животными»
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение