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Из названия Переяслава убрали фамилию Хмельницкого 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
На Украине переименовали еще один город
Фото: phm.gov.ua/
Верховная рада убрала из названия города Переяслав-Хмельницкий Киевской области упоминание запорожского гетмана. Так власти хотят преодолеть «исторический миф об извечном стремлении украинского народа к воссоединению с русским народом».
«Переименование города Переяслав-Хмельницкий инициировано Переяслав-Хмельницким городским советом в целях возвращения городу его исторического названия Переяславль. Переименование города поддержано на общественных слушаниях, согласовано в соответствии с законодательством, рассмотрено и одобрено Переяслав-Хмельницким городским и Киевским областным советами», — сказано в пояснительной записке ведомства, передает ТАСС.
Отмечается, что данную инициативу поддержал Институт национальной памяти Украины.
Переяслав-Хмельницкий — один из старейших русских городов, первое упоминание о нем относится к 907 году. Свое название город получил в 1943 году после освобождения от фашистов в результате Битвы за Днепр.
Напомним, в 1654 году глава запорожского казачества Богдан Хмельницкий в этом городе принес присягу на верность русскому царю Алексею Михайловичу. Это событие подтвердило переход земель Малороссии из-под польского влияния и установления российской власти.
Ранее суд в Харькове признал незаконным переименование проспекта в честь Жукова.
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Теги:
В мире , Украина , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС , Переяслав-Хмельницкий
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