Генсек НАТО обратился к Киеву

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Генсек НАТО призвал Киев к мирному урегулированию конфликта в Донбассе 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
НАТО поддерживает усилия по мирному урегулированию конфликта в Донбассе и приветствует прогресс, достигнутый в Станице Луганской. Об этом заявил в Одессе генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Мы приветствуем все усилия, направленные на снижение напряженности, отвод войск и мирное разрешение конфликта на востоке Украины", — сказал он на совместном брифинге с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой.
"Мы видели определенный прогресс, который был достигнут в Станице Луганской, и хотели бы, чтобы этому примеру следовали", — продолжил он.
Генсек сообщил, что Североатлантический альянс оказывает Киеву поддержку в реализации ключевых реформ, в том числе в секторе безопасности и обороны. Сегодняшний визит делегации НАТО он назвал "четким сигналом солидарности" с Украиной, а также заявил, что альянс стоит плечом к плечу с Украиной в вопросе поддержки территориальной целостности и суверенитета страны.
Визит делегации Североатлантического совета НАТО во главе со Столтенбергом начался в среду и продолжится в четверг. Ожидается выступление генсека в Верховной раде, а также на заседании комиссии Украина — НАТО.
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Комментарии16 
Теги:
В мире , Видео , Йенс Столтенберг , Дмитрий Кулеба , Верховная Рада , НАТО , Киев
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