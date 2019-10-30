Генсек НАТО обратился к Киеву

Генсек сообщил, что Североатлантический альянс оказывает Киеву поддержку в реализации ключевых реформ, в том числе в секторе безопасности и обороны. Сегодняшний визит делегации НАТО он назвал "четким сигналом солидарности" с Украиной, а также заявил, что альянс стоит плечом к плечу с Украиной в вопросе поддержки территориальной целостности и суверенитета страны.