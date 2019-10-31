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Генсек НАТО приехал с визитом на Украину 

ТК «Звезда» + ещё 5 1 час назад
Генсек НАТО приехал на Украину
Фото: РИА Новости
Йенс Столтенберг выступит на пленарном заседании Верховной рады и проведет заседание комиссии НАТО-Украина с участием Владимира Зеленского.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл на Украину с двухдневным визитом.
В четверг, 31 октября, он выступит на пленарном заседании Верховной рады в Киеве и проведет заседание комиссии НАТО-Украина с участием Владимира Зеленского. Столтенберг уже посетил Одессу, куда также вошла группа из четырех боевых кораблей альянса. Накануне в Херсонской области на границе с Крымом стартовали военные учения с применением зенитных ракетных комплексов «Бук» и С-300. МИД России выразил обеспокоенность в связи с предстоящими маневрами и предостерег Киев от провокаций.
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Теги:
В мире , Йенс Столтенберг , Владимир Зеленский , МИД , Верховная Рада , НАТО
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