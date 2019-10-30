«Нет денег»: Названа причина бунта израильских дипломатов

Израильские дипломаты взбунтовались из-за сокращения расходов на них, сообщает местный «9 канал».

Ранее, как сообщал «Рамблер», дипломатические представительства Израиля по всему миру объявили о своем закрытии с сегодняшнего дня вплоть до особого уведомления об открытии.

Посольство в Москве назвало причиной происходящего трудовой конфликт, спровоцированный израильским Министерством финансов, — то нарушило некие достигнутые договоренности и в одностороннем порядке обязало дипломатов соблюдать новые.

По данным «9 канала», происходящее — забастовка, а ее причина — сокращение Минфином расходов дипломатов и представителей Израиля, а также распространение новых правил отчетности о расходах на те расходы, которые имели место до внедрения новых правил.

По сведениям The Times of Israel, последнее грозит дипломатам необходимостью возврата в казну части потраченных денег.