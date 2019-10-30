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Японцы высадились на Курильских островах 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Японцы высадились на Курилах
Фото: РИА Новости
Пилотная группа японских туристов прибыла на экскурсию на остров Кунашир в рамках российско-японского проекта по туризму на Южные Курила, сообщает РИА Новости.
По словам организаторов проекта, Курилы пользуются популярностью среди иностранных туристов, но японцы испытывают ряд трудностей из-за ряда политических вопросов, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. Прибывшая на Кунашир группа состоит из 44 человек, среди которых есть и представители японского МИД. Поездка обошлась каждому участник в сумму чуть менее 3 тысяч долларов США.
Ранее губернатор Токио Юрико Коикэ в шутку предложила провести на Курильских островах Олимпиаду-2020, которая должна проходить в Японии. Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в интервью НСН заявил, что слова чиновницы не смогут сильно ухудшить отношения между Россией и Японией.
«Она не хотела специально осложнять наши отношения с Японией по поводу территориального вопроса. А во-вторых, она по своей работе занимает такую резко негативную позицию в отношении территориального спора и считает, что Россия должна безоговорочно вернуть Японии Южные Курилы. Я не думаю, что этому эпизоду стоит придавать большое значение. Ничего хорошего, конечно, в этом нет. Сейчас наши отношения и так находятся в застое, а это просто ещё немного охладит атмосферу, которая и так не очень хороша», — пояснил эксперт.
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Комментарии10 
Теги:
В мире , Общество , Валерий Кистанов , Григорий Березкин , РАН , МИД , РИА Новости
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