Японцы высадились на Курилах

Японцы высадились на Курильских островах

Пилотная группа японских туристов прибыла на экскурсию на остров Кунашир в рамках российско-японского проекта по туризму на Южные Курила, сообщает РИА Новости.

По словам организаторов проекта, Курилы пользуются популярностью среди иностранных туристов, но японцы испытывают ряд трудностей из-за ряда политических вопросов, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. Прибывшая на Кунашир группа состоит из 44 человек, среди которых есть и представители японского МИД . Поездка обошлась каждому участник в сумму чуть менее 3 тысяч долларов США.

Ранее губернатор Токио Юрико Коикэ в шутку предложила провести на Курильских островах Олимпиаду-2020, которая должна проходить в Японии. Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в интервью НСН заявил, что слова чиновницы не смогут сильно ухудшить отношения между Россией и Японией.