Сдавший аль-Багдади получит миллионы долларов

Сдавший аль-Багдади американцам получит 25 миллионов долларов

Уничтожить лидера ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ Абу Бакра аль-Багдади удалось благодаря информатору из его ближнайшего окружения, пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с подробностями спецоперации. Предполагается, что за помощь американцам информатор получит награду в размере 25 миллионов долларов.

Как отмечает издание, выдавший лидера террористов информатор руководствовался не только корыстными соображениями, но таким образом пытался отомстить за убийство близкого родственника.

Спустя два дня после ликвидации аль-Багдади информатора и его семью вывезли из страны, пишет Газета.ру.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что труп аль-Багдади был погребен в море.

Ранее в эфире НСН руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко заявил, что за убийство своего лидера террористы будут мстить. Кроме того, по его словам, место главы группировки может занять другой человек.