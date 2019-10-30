Сдавший аль-Багдади получит миллионы долларов

Уничтожить лидера ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) Абу Бакра аль-Багдади удалось благодаря информатору из его ближнайшего окружения, пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с подробностями спецоперации. Предполагается, что за помощь американцам информатор получит награду в размере 25 миллионов долларов.
Как отмечает издание, выдавший лидера террористов информатор руководствовался не только корыстными соображениями, но таким образом пытался отомстить за убийство близкого родственника.
Спустя два дня после ликвидации аль-Багдади информатора и его семью вывезли из страны, пишет Газета.ру.
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что труп аль-Багдади был погребен в море.
Ранее в эфире НСН руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко заявил, что за убийство своего лидера террористы будут мстить. Кроме того, по его словам, место главы группировки может занять другой человек.
«Я думаю, что аль-Багдади не был харизматиком и человеком, который был сопоставим с тем же бин Ладеном по своему авторитету. Не будет Багдади — будет ещё кто-то. Они, может быть, изберут какой-то временный совет. Пока что у них положение сложное. Мало кто захочет на это место. Я не исключаю, что последует какая-то месть. Скорее всего, мстить они будут на Ближнем Востоке, вряд ли они будут это делать в Европе», — пояснил он.