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Украина захотела подменить особый статус Донбасса децентрализацией 

Деловая газета «Взгляд»
Украина захотела подменить особый статус Донбасса
Фото: ТАСС
Украина должна прекратить попытки подменить особый статус Донбасса децентрализацией, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Она сообщила, что на переговорах в Минске Киев нашел «новые способы» уйти от выполнения своей части договоренностей, передает РИА «Новости».
Так, Киев пытается подменить «институт особого статуса понятием „децентрализация“, заявила Никонорова.
Кроме того, представители украинской стороны не дают „прямого ответа на вопрос о продлении закона об особом статусе Донбасса и имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство“.
Напомним, обе стороны конфликта в Донбассе приступили к разведению сил и средств в Золотом. В Киеве началась массовая акция протеста против разведения сил.
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Теги:
В мире , Конфликты , Наталья Никонорова , МИД , РИА Новости , Киев , Минск
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