Санкции бесполезны: Во Франции поддержали РФ

Во Франции заявили о бесполезности санкций против России

По его словам, этому предшествовали ошибки Европы и слепое следование курсу США . Кроме того, политик отметил, что санкции ещё больше ухудшили отношения сторон.

"Ошибки в наших действиях привели к кризису на Украине и к новой холодной войне. Европейцы следуют за политикой Вашингтона и не могут видеть, что, когда мы выводим Россию на периферию политики, обостряется российский национализм, и Россия поворачивается к Китаю и к другим", — сказал Фийон в ходе европейско-арабского саммита в Греции.

Он призвал Евросоюз отказаться от попыток изоляции Москвы, отметив при этом, что для этого необязательно «принимать любое поведение России».

Файон также добавил, что Европа должна вести самостоятельную политику и не должна быть в подчинении и зависимости у США, сообщает РИА Новости.