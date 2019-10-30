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Во Франции заявили о бесполезности санкций против России 

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Санкции бесполезны: Во Франции поддержали РФ
Фото: ТАСС
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон назвал причины начала новой «холодной войны» и ухудшения отношений между Европой и Россией.
По его словам, этому предшествовали ошибки Европы и слепое следование курсу США. Кроме того, политик отметил, что санкции ещё больше ухудшили отношения сторон.
"Ошибки в наших действиях привели к кризису на Украине и к новой холодной войне. Европейцы следуют за политикой Вашингтона и не могут видеть, что, когда мы выводим Россию на периферию политики, обостряется российский национализм, и Россия поворачивается к Китаю и к другим", — сказал Фийон в ходе европейско-арабского саммита в Греции.
Он призвал Евросоюз отказаться от попыток изоляции Москвы, отметив при этом, что для этого необязательно «принимать любое поведение России».
Файон также добавил, что Европа должна вести самостоятельную политику и не должна быть в подчинении и зависимости у США, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал о том, что немецкие партии «Левые» и «Альтернатива для Германии» выступили с инициативами по улучшению отношений с Россией, а также снятию антироссийских санкций. Бундестаг на заседании, посвящённом германско-российским отношениям, отклонил соответствующие предложения. В свою очередь представитель фракции «Левые» Клаус Эрнст заявил, что санкции действуют пять лет, но никакого влияние не имеют. Потери мировой экономики от рестрикций составили $300 млрд
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Комментарии5 
Теги:
В мире , Европа , Политика , Санкции , Brexit , Франсуа Фийон , Бундестаг , ЕС , РИА Новости , Франция
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