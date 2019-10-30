США одобрили санкции против Турции

Палата представителей конгресса США одобрила санкции против Турции из-за проведения военной операции в Сирии и покупки Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на нижнюю палату конгресса.

Инициатива PACT Act (Protect Against Conflict by Turkey Act —Закон о защите от конфликта со стороны Турции, — прим. «Ленты.ру») призывает президента США Дональда Трампа ввести ограничения против причастных к военной операции в Сирии лиц. Так, санкции коснутся министра национальной обороны Турции Хулуси Акара

Отмечается, что США заморозят активы и запретят въезд на свою территорию всем гражданам, причастным к предоставлению оружия, которое могло использоваться Турцией при военной операции в Сирии. Конгрессмены хотят ввести санкции против государственного банка Halkbank из-за причастия к сделкам с участием оборонной промышленности Турции.

17 октября США и Турция договорились о приостановке военной операции в Сирии «Источник мира» на пять дней. Однако днем 18 октября Турция нарушила перемирие, в Анкаре эту информацию назвали ложью.