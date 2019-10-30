Введут санкции: Турция поплатится за С-400

Конгрессмены США проголосовали за санкции против Турции из-за С-400

Палата представителей США поддержала проект закона о санкциях против Турции . В качестве поводов для санкций указаны военная операция в Сирии и покупка российских С-400.

За документ проголосовали 403 конгрессмена, против выступили 16 человек, передает РИА «Новости».

Как следует из проекта закона, санкции следует ввести против высокопоставленных чиновников, включая министра обороны Турции. Кроме того, конгрессмены хотят блокировать активы турецких чиновников. Также под санкциями должны оказаться турецкие банки.

Напомним, Палата представителей также проголосовала за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи.