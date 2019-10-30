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Конгрессмены США проголосовали за санкции против Турции из-за С-400 

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Введут санкции: Турция поплатится за С-400
Фото: ТАСС
Палата представителей США поддержала проект закона о санкциях против Турции. В качестве поводов для санкций указаны военная операция в Сирии и покупка российских С-400.
За документ проголосовали 403 конгрессмена, против выступили 16 человек, передает РИА «Новости».
Как следует из проекта закона, санкции следует ввести против высокопоставленных чиновников, включая министра обороны Турции. Кроме того, конгрессмены хотят блокировать активы турецких чиновников. Также под санкциями должны оказаться турецкие банки.
В соответствии с законопроектом Конгресс США должен получить данные об активах семьи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США.
Чтобы данный документ стал законом, требуется поддержка Сената США и согласие главы американского государства Дональда Трампа.
МИД Турции осудил принятие законопроекта, который, по мнению Анкары, «не соответствует духу НАТО и противоречит соглашению, достигнутому по Сирии с администрацией США 17 октября».
Напомним, Палата представителей также проголосовала за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи.
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Комментарии1 
Теги:
В мире , Санкции США , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Конгресс США , Сенат США , МИД Турции , Администрация США , НАТО , РИА Новости , США , Турция
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