Конгресс США признал геноцид армян

Палата представителей США признала геноцид армян в Османской империи. Об этом сообщается в Twitter Палаты представителей.

Отмечается, что подобные решения вносились и раньше, однако получили поддержку только сейчас.

Авторами новой резолюции стали члены палаты во главе с демократом Адамом Шиффом . Он подчеркнул важность признания того, что "особенно своевременно сегодня".

Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиот Энгель добавил, что резолюция является важной мерой в вопросе признания геноцида армян.