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Пастухи нашли сокровища ИГ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Пастухи нашли сокровища ИГ
Фото: РИА Новости
В иракской пустыне пастухи нашли спрятанные, а затем утерянные боевиками запрещенного в России ИГ золото, серебро и денежные средства на сумму 25 млн долларов, заявил соратник ликвидированного главаря организации Абу Бакра аль-Багдади, сообщил телеканал Al-Ararabiya.
По данным телеканала Al-Ararabiya, опубликовавшего интервью с Мохаммедом Али Саджетом, который был задержан иракской разведкой после уничтожения аль-Багдади, тайник был зарыт в регионе Аль-Анбар.
Саджет рассказал, что высшее руководство террористической организации закопало ценности и деньги в пустыне, однако позже боевики тайник потеряли.
В воскресенье США объявили о ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. Позже президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении заместителя главаря ИГ. Однако Москва до сих пор не получила официальных подтверждений ликвидации аль-Багдади.
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Теги:
В мире , Абу Бакр аль-Багдади , Дональд Трамп , Исламское государство
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