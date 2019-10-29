Пастухи нашли сокровища ИГ

В иракской пустыне пастухи нашли спрятанные, а затем утерянные боевиками запрещенного в России ИГ золото, серебро и денежные средства на сумму 25 млн долларов, заявил соратник ликвидированного главаря организации Абу Бакра аль-Багдади , сообщил телеканал Al-Ararabiya.

По данным телеканала Al-Ararabiya, опубликовавшего интервью с Мохаммедом Али Саджетом, который был задержан иракской разведкой после уничтожения аль-Багдади, тайник был зарыт в регионе Аль-Анбар.

Саджет рассказал, что высшее руководство террористической организации закопало ценности и деньги в пустыне, однако позже боевики тайник потеряли.