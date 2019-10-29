«Арабскую весну» назвали катастрофой

Генсек Лиги арабских государств назвал катастрофой «арабскую весну»

"Арабские страны не несут полную ответственность за произошедшее в последние 10 лет. То, что европейцы называют "арабской весной", я называю катастрофой. К сожалению, это не весна. Это катастрофа — то, что мы видим в Сирии, Ливии, Йемене, во многих других регионах арабского мира", — сказал Ахмед Абуль Гейт, выступая на четвертом европейско-арабском саммите.

"В той степени, в какой арабский мир несет ответственность за происшедшее, в такой же степени — я могу это утверждать — внешнее вмешательство создало ситуацию, от которой мы страдаем все, и арабы, и европейцы, особенно в Южной Европе", — сказал он.

Генсек ЛАГ выступал на арабском языке, но, когда говорил об "арабской весне", перешел на английский язык.

Ахмед Абуль Гейт обратил также внимание на палестинскую проблему.

"Почему никто не говорит про Палестину, про палестинскую трагедию? Мы все должны приложить больше усилий для ее решения. Палестинская проблема является ядром всего того зла, которое мы наблюдаем последние 50, 60, 70 лет в регионе", — сказал он.

Эти слова большая часть зала встретила аплодисментами.