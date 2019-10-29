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Найдены сокровища «Исламского государства» 

Lenta.ru 49 минут назад
Найдены сокровища «Исламского государства»
Фото: Pixabay.com
Иракские пастухи обнаружили в пустыне тайник, в котором боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, группировка запрещена в России) спрятали деньги и ценности. Как пишет Mirror, об этом сообщил Мохаммед Али Саджет (Mohammed Ali Sajet), который называется одним из ближайших соратников убитого главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.
По его словам, там хранились наличные деньги, золото и серебро общей стоимостью почти 25,7 миллиона долларов США. Однако, несмотря на продуманный план, джихадисты потеряли тайник, но затем его нашли пастухи, утверждает Саджет.
Как сообщал телеканал Al Arabiya, Саджет был пойман иракской разведкой. После того, как США объявили о ликвидации аль-Багдади в ходе военной операции на территории Сирии, канал обнародовал интервью с приближенным главаря ИГ. В нем Саджет рассказал об этих сокровищах, уточнив, что они были найдены в пустыне в иракской провинции Анбар.
Данный регион граничит с Сирией, Иорданией, Саудовской Аравией и является частью так называемого суннитского треугольника — территории, на которой преобладает арабское суннитское население. Значительная часть провинции была захвачена «Исламским государством», суннитской группировкой, еще в 2014 году. Впоследствии эта территория стала одним из главных убежищ для боевиков ИГ после их разгрома в Сирии и в остальной части Ирака.
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Теги:
В мире , Мохаммед Али , Абу Бакр аль-Багдади , Исламское государство
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