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В Кении умер самый известный африканский слон 

ТАСС 1 час назад
В Кении умер самый известный африканский слон
Фото: Reuters
Самый известный африканский саванный слон и обладатель одних из крупнейших бивней по имени Мэтт умер в Кении в возрасте 52 лет. Как сообщила газета Nairobi News, смерть животного наступила по естественным причинам, его тело нашли во время объезда сотрудники одного из отрядов по борьбе с браконьерами и сообщили в Управление дикой природы Кении.
Слон был ростом больше трех метров и массой свыше 6 тонн. В 2002 году ему прикрепили спутниковый датчик, чтобы отслеживать передвижения и вовремя узнавать о грозящей опасности. За всю жизнь Мэтт преодолел намного большее расстояние, чем любой другой кенийский слон, которого национальная природоохранная организация Save the Elephants снабдила датчиком слежения. Он нередко удалялся от национального парка Меру на десятки километров, посещая соседние три парка, в том числе Самбуру.
Многие люди узнали о слоне благодаря его участию в документальных фильмах Би-би-си, которые рассказывают о жизни кенийской фауны, — "Тайная жизнь слонов", "Это дикие звери", "Эпические путешествия в природе". В 2017 году основатель Save the Elephants Иэйн Даглас-Нэмилтон запечатлел сцену поединка Мэтта с другим самцом, когда настолько увлекся происходившим, что не заметил, как оказался в гуще схватки и едва смог спастись.
В настоящее время в Африке обитает в общей сложности около 420 тыс. слонов, самые крупные из которых — саванные, они почти на метр выше лесных. Больше всего слонов осталось в Ботсване — 293 тыс., или 70% от общего количества на континенте. Далее в порядке убывания следуют Танзания, Зимбабве, Кения, Замбия и ЮАР.
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Теги:
В мире , Кения
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