Пока вы не уснули: В России подняты по тревоге тысячи военных 

Россиянам предложили самим накопить на пенсию
Законопроект о гарантированном пенсионном плане, представленный сегодня Министерством финансов и ЦБ России, предлагает россиянам самим финансировать свою негосударственную пенсию. Об этом сообщает РИА Новости.
ВСУ и ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого
Процесс разведения сил и средств сторон конфликта в Донбассе у города Золотое начался. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Луганской народной республики Владислав Дейнего, передает агентство Луганскинформцентр.
В США "похоронили" стратегическую авиацию РФ
Имеющиеся у России стратегические ракетоносцы-бомбардировщики, созданные еще во времена СССР, благодаря модернизации до сих пор представляют серьезную опасность для вероятного противника, тогда как разработка замены таких самолетов является непростым делом, пишет The National Interest.
Тысячи российских военных подняты по тревоге
Три тысячи военных Восточного округа подняты по тревоге — ради оценки их боеготовности. Об этом со ссылкой на пресс-службу военного округа сообщает РИА Новости.
Россиян обстреляли в Сирии
Группа людей, среди которых были российские военные полицейские, попала под обстрел на севере Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на курдские СМИ.
Белоруссия заменит российскую нефть
Белоруссия годами ищет альтернативу российской нефти, заявила «Беларуси сегодня» заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина.
Зеленского встретили в Мариуполе песней про лоха
Активисты в Мариуполе встретили кортеж президента Украины Владимира Зеленского баннерами и песней про лоха.
Видеозапись опубликована на YouTube-канале украинского издания «Главред».
Раскрыта сеть по торговле россиянками
Израильская полиция арестовала 15 человек, который подозревают в доставке женщин из России и Украины для занятия проституцией в Израиле. О проведении спецоперации со ссылкой на израильскую полицию сообщает RSN.
Взрыв в Санкт-Петербурге: двое погибших
Двое рабочих погибли при аварии на Канонерском судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на Управление на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу сообщает ТАСС.
Российский хоккеист решил выступать за другую сборную
Один из самых талантливых шведских нападающих 2004 года рождения Александр Суздалев рассказал, как получил вызов из сборной России и принял решение выступать за сборную Швеции.
ЧП с SSJ-100: самолет столкнулся с птицей
«Сухой Суперджет 100» столкнулся с птицей в Новом Уренгое, сообщает «Интерфакс».
Самолет авиакомпании «Ямал» выполнял рейс Москва — Новый Уренгой. На его борту находились 77 человек — четыре члена экипажа и 73 пассажира. После приземления в аэропорту назначения, в ходе пробега по взлетно-посадочной полосе, лайнер столкнулся с птицей.