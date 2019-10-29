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Посольство России оценило решение Софии выслать российского дипломата 

RT на русском 49 минут назад
Посольство России в Софии прокомментировало решение МИД Болгарии выслать российского дипломата из страны и объявить его персоной нон грата.
«Посольством получена нота МИД Болгарии об объявлении сотрудника посольства персоной нон грата. Дипломат покинет страну пребывания в указанный в ноте срок», — сообщила дипмиссия в своём Twitter.
В посольстве также подчеркнули, что Россия «оставляет за собой право на ответные действия».
В МИД Болгарии, в свою очередь, подтвердили ТАСС, что сотрудник диппредставительства России обязан покинуть страну в течение 24 часов после вручения данной ноты.
«После того как посольство России уведомило нас в понедельник вечером (28 октября. —RT) о том, что дипломат не покинул территорию страны, российский посол был приглашён в МИД, где ему была вручена нота, в которой установлен 24-часовой срок на то, чтобы российский дипломат покинул Болгарию», — заявили в болгарском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее власти Болгарии объявили о решении выслать российского дипломата, которого подозревают в шпионаже.
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Комментарии136 
Теги:
В мире , МИД , ИТАР-ТАСС , Болгария , София
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