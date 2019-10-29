Встречу военных России и Турции хотели сорвать взрывом

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Встречу российских и турецких военных попытались сорвать взрывом 

Lenta.ru + ещё 1 49 минут назад
Взрыв рядом с российскими бронеавтомобилями произошел в Сирии на границе с Турцией. Об этом заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон, передает ТАСС.
Инцидент произошел во время подготовки встречи представителей российской военной полиции и турецкой стороны на погранпереходе ад-Дербасийя (провинция Хасеке). В центре подчеркнули, что подорвалось неустановленное безоболочное взрывное устройство. Произошедшее назвали безуспешной провокацией с целью сорвать мероприятие.
До этого в Минобороны опровергли информацию о том, что российский военный патруль попал под обстрел в районе погранперехода ад-Дербасийя. СМИ сообщали, что полицейские проезжали мимо, когда с турецкой стороны был открыт минометный огонь.
Ранее в октябре на север Сирии прибыли дополнительные российские военные полицейские. В их задачи входит обеспечивание безопасности населения, поддержание правопорядка и патрулирование районов в 30-километровой зоне на границе с Турцией.
22 октября президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган договорились о вводе на север Сирии российской военной полиции и сирийских военнослужащих, а также о прекращении турецкой военной операции «Источник мира». Россияне должны помочь контролирующим регион курдам отвести силы на расстояние до 32 километров от границы.
Последние новости
Стало известно о новой жертве банды Цапков Стало известно о новой жертве банды Цапков Загадочный космический объект подал признаки жизни Загадочный космический объект подал признаки жизни Путин открыл памятник Евгению Примакову Путин открыл памятник Евгению Примакову
Комментарии62 
Теги:
В мире , Армия , Видео , Войска , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Сирия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доказательств нет: РФ сделала заявление о гибели главаря ИГ
Доказательств нет: РФ сделала заявление о гибели главаря ИГ65
Москвичам пообещали резкое потепление
Москвичам пообещали резкое потепление2
Газировка довела россиянина до комы
Газировка довела россиянина до комы
Малахов объявил охоту на мошенницу из Петербурга
Малахов объявил охоту на мошенницу из Петербурга5
Украл полмиллиона: задержан актер из «Мента в законе»
Украл полмиллиона: задержан актер из «Мента в законе»4
Видео
ВСУ и ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого
01:01
ВСУ и ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого
Армия Войска
Ногами в живот: детсадовцы избили девочку перед педагогом
01:13
Ногами в живот: детсадовцы избили девочку перед педагогом
Происшествия Другое
Малахов объявил охоту на мошенницу из Петербурга
00:05
Малахов объявил охоту на мошенницу из Петербурга
Общество
Москвичам пообещали резкое потепление
02:14
Москвичам пообещали резкое потепление
Погода Общество
Встречу военных России и Турции хотели сорвать взрывом
01:08
Встречу военных России и Турции хотели сорвать взрывом
В мире Армия
Зеленского встретили в Мариуполе песней про лоха
00:33
Зеленского встретили в Мариуполе песней про лоха
Украина В мире
Трамп сделал Зеленского «президентом России»
04:43
Трамп сделал Зеленского «президентом России»
В мире Статьи
Четко осознает: Зеленский готов к встрече с Путиным
02:18
Четко осознает: Зеленский готов к встрече с Путиным
В мире Украина
Труп аль-Багдади утопили в море
10:54
Труп аль-Багдади утопили в море
В мире
Пока вы не уснули: Украина признала поражение от России
01:54
Пока вы не уснули: Украина признала поражение от России
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение