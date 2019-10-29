Встречу военных России и Турции хотели сорвать взрывом

Встречу российских и турецких военных попытались сорвать взрывом

Взрыв рядом с российскими бронеавтомобилями произошел в Сирии на границе с Турцией . Об этом заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон, передает ТАСС.

Инцидент произошел во время подготовки встречи представителей российской военной полиции и турецкой стороны на погранпереходе ад-Дербасийя (провинция Хасеке). В центре подчеркнули, что подорвалось неустановленное безоболочное взрывное устройство. Произошедшее назвали безуспешной провокацией с целью сорвать мероприятие.

До этого в Минобороны опровергли информацию о том, что российский военный патруль попал под обстрел в районе погранперехода ад-Дербасийя. СМИ сообщали, что полицейские проезжали мимо, когда с турецкой стороны был открыт минометный огонь.

Ранее в октябре на север Сирии прибыли дополнительные российские военные полицейские. В их задачи входит обеспечивание безопасности населения, поддержание правопорядка и патрулирование районов в 30-километровой зоне на границе с Турцией.