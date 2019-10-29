Каталонские студенты объявили бессрочную забастовку

Профсоюз студентов Каталонских стран (SEPC), поддерживающий независимость автономного сообщества от Испании , начал во вторник всеобщую забастовку.

Основное требование протестующих — добиться права ходить на акции протеста, чтобы это не имело последствий для их оценок, в частности, отменить обязательное посещение занятий.

Студенты проводят различные акции в университетах, заблокировали на время трассу AP-7, следует из сообщений в социальных сетях.

Самая сложная ситуация сложилась в Университете Помпеу Фабра в Барселоне, где протестующие заблокировали входы в три кампуса, чтобы не допустить, чтобы студенты, которые не участвуют в забастовке, не смогли попасть на лекции.

Руководство университета вечером в понедельник призвало организаторов забастовки не мешать праву посещать занятия, однако в связи со сложившейся ситуацией рекомендовало ученикам не приходить в кампус Сьютаделья, пока ситуация не нормализуется.

Кроме того, студенты провели ночь и заблокировали вход в Политехнический университет Каталонии в Манресе (провинция Барселона).

"Забастовку мы проводим с целью получения гарантий, чтобы образовательные центры были местами, где критика была бы нормой, чтобы позволить нам, студентам, отстаивать на улицах право на самоопределение", — говорится в заявлении профсоюза.

Между тем 800 преподавателей со всей Испании, среди которых есть каталонцы, подписали открытое письмо ректорам шести каталонских университетов отказаться от идентичных манифестов. В них от имени университетов говорится о поддержке политиков, приговоренных Верховным судом, содержатся требования самоопределения Каталонии и критика действий правоохранительных органов . По мнению подписавших обращение преподавателей, университеты не могут высказываться от имени всех сотрудников и студентов, и что "это очевидное нападение на свободу идеологии".

Верховный суд Испании 14 октября вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Троих признали виновными в неподчинении, они получили штрафы. После этого в автономном сообществе начались акции протеста и беспорядки.