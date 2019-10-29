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США считают, что у сирийского конфликта нет военного решения 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
В США сказали, как решить сирийский конфликт
Фото: РИА Новости
Сирийский конфликт не имеет военного решения. Об этом заявил во вторник на брифинге в Женеве заместитель помощника госсекретаря США спецпосланник по Сирии Джоэл Рейберн, призвавший к деэскалации на северо-востоке страны.
"У сирийского конфликта не может быть военного решения, только политическое решение", — отметил он, подчеркнув, что намеченное на 30 октября в Женеве начало работы Конституционного комитета вселяет в народ Сирии надежду на мирное урегулирование.
"Теперь открыта дверь к мирному выходу из конфликта, — подчеркнул Рейберн, призвав противостоящие стороны "прекратить бои, приехать в Женеву и войти в дверь, ведущую к политическому решению".
Отвечая на вопросы журналистов, заместитель помощника госсекретаря выразил обеспокоенность "сохраняющейся опасной ситуацией на северо-востоке в Сирии".
"Вот почему мы продолжаем призывать турецкую сторону полностью выполнить положения соглашения о прекращении огня от 17 октября, — сказал он. — И поэтому мы призываем режим [законное правительство Сирии], а также россиян оказать влияние на силы режима, не позволить ситуации на северо-востоке перерасти в новый конфликт, который мог бы еще больше дестабилизировать страну".
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Теги:
В мире , Армия , Ближний Восток , Политика , Конституционный комитет Госдумы , Сирия
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