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В Женеве начинает работу Конституционный комитет Сирии 

Вести.Ru + ещё 14 2 часа назад
В Женеве начинает работу Конституционный комитет Сирии
Фото: www.vesti.ru
Официальная церемония состоится днем, при участии 150 делегатов от правительства Арабской Республики, оппозиции и гражданского общества.
Комитет сформировали по резолюции, которую принял в январе прошлого года в Сочи Конгресс сирийского национального диалога, передает "Россия 24".
Задача комитета разработать проект нового основного закона страны. Ожидается, что конституционная реформа поможет политическому урегулированию в Сирии. В ООН заявили, что готовы помогать работе Комитета. Его запуск уже приветствовали Россия, Иран и Турция.
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Теги:
В мире , Война в Сирии , ООН , Конституционный комитет Госдумы , Сирия
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