В Женеве начинает работу Конституционный комитет Сирии

Официальная церемония состоится днем, при участии 150 делегатов от правительства Арабской Республики, оппозиции и гражданского общества.

Комитет сформировали по резолюции, которую принял в январе прошлого года в Сочи Конгресс сирийского национального диалога, передает "Россия 24".