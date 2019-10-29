Показана участвовавшая в ликвидации аль-Багдади собака

Трамп опубликовал фотографию собаки, участвовавшей в операции по ликвидации аль-Багдади

"Мы рассекретили фото замечательного пса (его кличка не рассекречена), который проделал такую отличную работу [в ходе операции по] захвату и ликвидации главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади", — написал глава Белого дома, прикрепив к своему сообщению фотографию животного.

Такое же изображение появилось и на официальной странице Белого дома в Twitter. Фото сопровождается подписью: "Очень хороший мальчик".

О том, что в спецоперации против аль-Багдади принимали участие служебные собаки ВС США, Трамп сообщил журналистам в воскресенье. По словам президента, никто с американской стороны не пострадал, кроме одного животного. Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в понедельник заявил репортерам, что ранения, полученные псом, не являются серьезными, в настоящий момент животное идет на поправку.