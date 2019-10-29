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Трамп опубликовал фотографию собаки, участвовавшей в операции по ликвидации аль-Багдади 

ТАСС 1 час назад
Показана участвовавшая в ликвидации аль-Багдади собака
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп в понедельник опубликовал в своем Twitter фотографию служебной собаки, которая получила ранения, принимая участие в спецоперации американских военнослужащих по ликвидации на территории Сирии главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
"Мы рассекретили фото замечательного пса (его кличка не рассекречена), который проделал такую отличную работу [в ходе операции по] захвату и ликвидации главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади", — написал глава Белого дома, прикрепив к своему сообщению фотографию животного.
Такое же изображение появилось и на официальной странице Белого дома в Twitter. Фото сопровождается подписью: "Очень хороший мальчик".
О том, что в спецоперации против аль-Багдади принимали участие служебные собаки ВС США, Трамп сообщил журналистам в воскресенье. По словам президента, никто с американской стороны не пострадал, кроме одного животного. Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в понедельник заявил репортерам, что ранения, полученные псом, не являются серьезными, в настоящий момент животное идет на поправку.
В воскресенье Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади. По его словам, также было также уничтожено множество боевиков ИГ и сообщников главаря группировки. Трамп выразил благодарность России, Турции, Сирии и Ираку за поддержку в проведении операции, которая была осуществлена в сирийской провинции Идлиб. При этом в Минобороны РФ заявили, что ведомство не располагает достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади и не открывало воздушное пространство над Сирией для американской авиации.
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Комментарии1 
Теги:
В мире , Абу Бакр аль-Багдади , Дональд Трамп , Марк Милли , Министерство обороны , Комитет начальников штабов , Исламское государство , Сирия , США
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