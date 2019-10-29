На распутье. Что мешает Лукашенко определиться с ключевым вектором

Президента Беларуси не пугают американские танки, размещенные в Литве , но он предлагает не оставлять это без последствий. Правда, пока что действия ограничиваются совещанием Бацьки с главными силовиками и разведчиками, на которых звучит его уверенный голос, который так любят телезрители и радиослушатели Белоруссии.

Практические меры в ответ на явное усиление военного присутствия на границе Союзного государства скорее всего не последуют.

Броня крепка и танки быстры

Белорусский ответ на рост напряженности близ своих священных рубежей прозвучал вполне по-советски — методом отчетных докладов и лекций о международном положении.

Александр Лукашенко 28 октября заслушал рапорты о военно-политической обстановке, рисках, вызовах и угрозах от госсекретаря Совбеза Беларуси, министра обороны и начальника главного разведывательного управления — замначальника Генштаба . Но, как обычно, самым цитируемым на этом совещании были не они, а главный содокладчик. Мы узнали, что Бацьке известно, что идет переброска, что выгружали танки в Риге, а белорусская разведка начеку и все фиксирует. «Молодцы! От момента выгрузки до следования к месту дислокации мы имеем все данные», — похвалил Лукашенко. И посмеялся над наивными НАТОвцами, которые рассчитывали запугать Беларусь шестьюстами военными и тридцатью танками и БМП. «Это просто смешно против белорусской армии» — отрезал верховный главнокомандующий и добавил — «Мы даже никаких телодвижений можем не предпринимать, чтобы противостоять».

Из чего стало понятно, что посмеявшись, все вернутся к своим текущим делам и на наращивание военного присутствия у границ Беларуси реагировать не будут. Как обычно, речи Бацьки сложно понять, поскольку он очень часто говорит прямо противоположные вещи. Вот и на совещании, сначала, пустившись в исторический экскурс напомнил, как опасно и напрасно СССР не реагировал на наращивание вооруженных сил Рейха у своих границ в 1941, за что потом поплатился. «Нас нацеливали не отвечать на провокации. И мы, сложив руки, потеряли Украину и Беларусь в считанные месяцы», — сказал Бацька, чтобы через несколько секунд сказать другое, — «Исходя из уроков прошлого на любые акции нужно адекватно реагировать. Никакого бряцания оружием. Ни в коем случае!». Как понять лучшего друга и союзника России один Макей знает. Впрочем, на всякий случай Лукашенко намекнул, что бряцание оружием возле БелАЭС, которую вот-вот запустят, опасно для здоровья и попросил быть аккуратнее. «Не дай бог, второй Чернобыль . Европа его не переживет», — предупредил Бацька.

Бронепоезд на запасном пути

Чтобы усилить впечатление, Лукашенко пустился в разъяснения о том, что если кто-нибудь пойдет войной в районе БелАЭС, то врагу будет нанесен «неприемлемый ущерб». Но почему-то кажется, что в НАТО не будут реагировать на такую угрозу. Да и в Белоруссии вряд ли кто-нибудь всерьез считает, что бывшие союзники по Варшавскому договору вздумают напасть. Но совещания такого уровня в Минске всегда приводят к оперативным мероприятиям. Вот и на этот раз, как свидетельствуют анонимные источники в госслужбе РБ, охрану границы усилят, на литовском направлении увеличат численность сухопутного контингента, усилят физическую защиту ядерного объекта БелАЭС, примут меры информационного и дипломатического характера, но скорее всего выразят дежурную обеспокоенность. Вместе с Россией проведут совместную разведку о ходе учений НАТО, откорректируют планы применения региональной группировки войск России и Белоруссии на 2020 год. Через полгода 30 танков и 30 бронемашин уедут и все вернется на круги своя. Впрочем, суетиться, как и описано выше, никто не собирается.

Совместного с Россией военного ответа не будет. Планы учений не меняли, внеочередных не заявлено, а позиция Москвы также не несет никаких следов тревоги. Тем не менее, ситуация сложная, от продвижения на восток НАТО не откажется никогда. А все просьбы и мольбы постсоветских государств восточной Европы о размещении на своей территории еще больших сил США, разумеется не их личная инициатива, а простое дипломатическое прикрытие экспансионизма Вашингтона. Это там пишутся планы размещений и перемещений военной техники, а корольки Польши, Чехии, Словакии, Прибалтики являются простым сельским хором, которым дирижирует Госдеп . И, раз уж воспоминания о 40-х годах пришлись Бацьке по душе и к месту, то уместно заметить, что и тогда Варшава, Прага, Вильнюс, Рига и Таллин не играли ровно никакой роли ни в чем. Все решали за них. Это часть их амплуа буферных государств. Другое дело Беларусь, которая принадлежит к стране-победительнице и сверхдержаве. Не заметить того, что для запада мы все — русские, сложно. Они не делают различия.

Протоколы калифорнийских мудрецов

МГИМО, 8 октября аналитическая корпорация RAND со штаб-квартирой в Санта-Монике (калифорния, США), фонд Фридриха Эберта ИМЭМО РАН , Валдай и Минский диалог выдали очередной доклад по европейской части постсоветского пространства. Авторы, включая российских, считают, что Белоруссия стремится дистанцироваться от Москвы. Правда для такого вывода не обязательно поглощать гранты и издавать солидные исследования — все, как на ладони. Но на то у США и есть RAND, который со времен «холодной войны» — бренд международной, фундаментальной аналитики. Да и ошибались они не часто. На этот раз калифорнийские мудрецы решили, что противодействие между Россией и западными странами перетирает буферные государства в труху. Несмотря на то, что неолиберальные и криминально-олигархические, марионеточные режимы Грузии и Украины присягнули на верность Вашингтону, они не представляют для него никакой экономической ценности — это лишь мясо в войне против Москвы. Аналитики считают, что запад потенциально может заполучить Беларусь, Армению, Молдавию и Азербайджан, но смысла в этом нет. Потому что власть — штука неизменная и постоянная. Для России важно лишь дождаться, когда неолибералы прогорят и обанкротятся настолько, что их поместья начнут жечь, как в 1905 и 1917 годах. В этот момент Россия инкорпорирует в Киев и Тбилиси лояльных и консервативных политиков, способных зачистить оппозицию. Запад знает это и тянет время, рассчитывая изматывать Москву, для чего время от времени подкидывают подачки марионеткам, чтобы не скончались раньше времени.

Вопреки прогнозам того же RAND Россия от санкций не деградировала. Напротив, проамериканские режимы без очередной дозы долларовой инъекции погибнут.

Впрочем, население стран-марионеток разбегается, экономика умерла, политика превратилась в клоунаду, а коррупция съедает все вливания. Если бы запад решился взять на эти же условия Белоруссию она из дисциплинированной страны, население которой исправно платит налоги, превратится в партизанский край еще хуже Украины. Поэтому эксперты предлагают компромиссное решение: создать пояс нейтральных государств, чей суверенитет будет гарантирован условно США и Россией, взамен на отказ претендовать на статус стран-членов ЕС и НАТО. Идея коллективно признанных промежуточных стран позволит Западу сохранить свои институты в этих странах (прозападную вертикаль и националистов), хоть и без документально подтверждённого присоединения, а также позволит промежуточным странам выжить за счёт России, соответственно, резко сократив Западу стоимость их содержания.

Ожидания и реальность