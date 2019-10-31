Раскрыты новые детали разговора Трампа и Зеленского

СМИ: свидетель звонка Трампа и Зеленского раскрыл новые детали разговора

Украины Дональда Трампа и Свидетель телефонного разговора лидеров США Владимира Зеленского рассказал о новых деталях разговора, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на людей, знакомых с показаниями свидетеля.

Подполковник Александер Виндман работал в Совете национальной безопасности при Белом доме и был в числе чиновников, которые 25 июля слушали разговор Трампа и Зеленского.

По информации агентства, Трамп рассказал Зеленскому о наличии записей Джо Байдена , обсуждавшего коррупцию на Украине. В официальный транскрипт-пересказ, обнародованный Белым домом, эта деталь не вошла, хотя, по словам Виндмана, он пытался туда ее вставить.

Демократ Марк Десолнье, участвующий в расследовании по импичменту Трампу, уже заявил, что свидетельства Виндмана показывают попытки Белого дома скрыть улики по делу.

Демократы начали процедуру импичмента Трампу за предположительное давление на Зеленского с целью проведения расследования против политического оппонента Трампа — бывшего вице-президента Джо Байдена. Сам Трамп заявляет, что призывал украинские власти лишь бороться с коррупцией, на что имел полное право. Сын Байдена работал в совете директоров украинской энергокомпании Burisma, и Трамп продвигал теорию, что Байден-старший добился прекращения расследования против Burisma и увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина. Демократы заявляют, что факты не подтверждают эту теорию, и обвиняют Трампа в попытках избавиться от политического противника с иностранной помощью.