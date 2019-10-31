Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: свидетель звонка Трампа и Зеленского раскрыл новые детали разговора 

РИА Новости + ещё 15 32 минуты назад
Раскрыты новые детали разговора Трампа и Зеленского
Фото: РИА Новости
Свидетель телефонного разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского рассказал о новых деталях разговора, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на людей, знакомых с показаниями свидетеля.
Подполковник Александер Виндман работал в Совете национальной безопасности при Белом доме и был в числе чиновников, которые 25 июля слушали разговор Трампа и Зеленского.
По информации агентства, Трамп рассказал Зеленскому о наличии записей Джо Байдена, обсуждавшего коррупцию на Украине. В официальный транскрипт-пересказ, обнародованный Белым домом, эта деталь не вошла, хотя, по словам Виндмана, он пытался туда ее вставить.
Демократ Марк Десолнье, участвующий в расследовании по импичменту Трампу, уже заявил, что свидетельства Виндмана показывают попытки Белого дома скрыть улики по делу.
Демократы начали процедуру импичмента Трампу за предположительное давление на Зеленского с целью проведения расследования против политического оппонента Трампа — бывшего вице-президента Джо Байдена. Сам Трамп заявляет, что призывал украинские власти лишь бороться с коррупцией, на что имел полное право. Сын Байдена работал в совете директоров украинской энергокомпании Burisma, и Трамп продвигал теорию, что Байден-старший добился прекращения расследования против Burisma и увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина. Демократы заявляют, что факты не подтверждают эту теорию, и обвиняют Трампа в попытках избавиться от политического противника с иностранной помощью.
Видео дня. Очаг разврата: «Презервативная» повергла в ужас горожан
Последние новости
Парад смертников: больше половины банков скоро закроются Парад смертников: больше половины банков скоро закроются Тело убитой миллионерши нашли залитым в бетон в ее холодильнике Тело убитой миллионерши нашли залитым в бетон в ее холодильнике В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
Комментарии 
Теги:
В мире , США , Украина , Выборы на Украине , Безопасность , Партия Зеленского , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Associated Press
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предложил Украине снять все претензии по газу
Путин предложил Украине снять все претензии по газу 167
Появилось видео ликвидации аль-Багдади
Появилось видео ликвидации аль-Багдади
Израиль экстрадирует россиянина в США
Израиль экстрадирует россиянина в США 225
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике 163
Гуськов объяснил поведение своей жены в самолете
Гуськов объяснил поведение своей жены в самолете 102
Видео
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
Гуськов объяснил поведение своей жены в самолете
00:36
Гуськов объяснил поведение своей жены в самолете
Шоу-бизнес
Путин высказался о конфликте Зеленского с радикалами
01:25
Путин высказался о конфликте Зеленского с радикалами
Политика Украина
Зреет бунт. Ярош обратился к силовикам
01:36
Зреет бунт. Ярош обратился к силовикам
В мире Украина
Забайкальский стрелок хотел убить одного
00:30
Забайкальский стрелок хотел убить одного
Происшествия
К радикалам в Донбассе прибыло подкрепление
02:12
К радикалам в Донбассе прибыло подкрепление
В мире Конфликты
Визит Путина в Венгрию связали с Украиной
00:21
Визит Путина в Венгрию связали с Украиной
Политика
Пока вы не уснули: японцы высадились на Курилах
03:08
Пока вы не уснули: японцы высадились на Курилах
В мире
Вележева прокомментировала снятие с рейса
00:36
Вележева прокомментировала снятие с рейса
Шоу-бизнес
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»
01:23
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение