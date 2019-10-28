Главаря ИГ опознали по нижнему белью

Утверждается, что в окружение террориста был внедрен шпион из СДС. Он заполучил улики, которые смогли установить личность аль-Багдади, после чего по объекту, в котором скрывался террорист, был нанесен удар.

Ликвидацию аль-Багдади Трамп подтвердил 27 октября. В операции были задействованы силы специальных операций страны. В результате действий, утверждает американский лидер, не пострадал ни один американский военный, были освобождены 11 детей. Лидер США также поблагодарил Россию, Сирию, Ирак и Турцию за то, что содействовали подобному исходу. Он указал, что они помогали бороться с группировкой.