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Главаря ИГ опознали по нижнему белью 

Lenta.ru 31 минуту назад
Главаря «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади опознали по образцу крови и кусочку нижнего белья. Об этом телеканалу CNN рассказал официальный представитель «Сирийских Демократических сил» (СДС) Мустафа Бали.
Утверждается, что в окружение террориста был внедрен шпион из СДС. Он заполучил улики, которые смогли установить личность аль-Багдади, после чего по объекту, в котором скрывался террорист, был нанесен удар.
Ликвидацию аль-Багдади Трамп подтвердил 27 октября. В операции были задействованы силы специальных операций страны. В результате действий, утверждает американский лидер, не пострадал ни один американский военный, были освобождены 11 детей. Лидер США также поблагодарил Россию, Сирию, Ирак и Турцию за то, что содействовали подобному исходу. Он указал, что они помогали бороться с группировкой.
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Теги:
В мире , Происшествия , Абу Бакр аль-Багдади , Исламское государство , CNN
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