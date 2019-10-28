Импичмент Трампа: в Конгрессе готовы голосовать

В США проведут голосование по расследованию об импичменте Трампа на этой неделе

Демократы в Конгрессе США впервые вынесут на этой неделе на голосование Палаты представителей полного состава резолюцию о расследовании в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа . Об этом сообщается в распространенном в понедельник заявлении спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. "На этой неделе мы вынесем на голосование палаты полного состава резолюцию, которая подтверждает наличие расследования, которое в настоящее время ведется нашими комитетами", — говорится в документе. "Мы делаем этот шаг для того, чтобы устранить любые сомнения относительно того, может ли администрация Трампа удерживать документы, препятствовать даче показаний со стороны свидетелей, игнорировать повестки, выписанные в соответствии с правилами, или продолжать создавать препятствия для деятельности Палаты представителей", — подчеркнула Пелоси.

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