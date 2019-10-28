Двойные стандарты: в Латвии судят воевавших за Донбасс

Двойные стандарты: в Латвии судят тех, кто воевал за Донбасс

"Нарушил правопорядок", "применял стрелковое оружие", "участвовал в вооруженном конфликте" — лишь некоторые формулировки из дела, которое завтра начнут рассматривать в латвийском суде. Есть выиграет обвинение — подсудимый получит 10 лет тюрьмы. Это наказание для латышей, что отправились воевать в Донбасс.

Когда на востоке Украины вспыхнул конфликт — в Латвии будто специально внесли поправки в уголовный кодекс. Добровольная поездка на войну за пределами республики стала статьей с реальным сроком. Именно под такую попал Ивар Келлийс из города Мадона. Местные газеты пишут о нем, как о стрелке-ополченце. В Донбассе был чуть больше года. В 2016-м вернулся на родину.

Кстати, его арест латвийские спецслужбы всячески скрывали. И понятно почему. Оказывается, что закон суров только по отношению к тем, кто воевал на стороне республик Донбасса. Их противников — не просто не замечают, а еще и поддерживают.

"Задержан ещё один гражданин за войну на востоке Украины". Это самый характерный, пожалуй, заголовок в рижской прессе по делу Иварса Келлийса. В том смысле, что он далеко не единственный латыш, отметившийся на Донбассе.

Самый из них колоритный — Бенес Айо, который в ДНР за социализм сражается в каком-то своём понимании. И ещё около полутора десятка человек.

"Дело не в персоне конкретного человека. А дело в том, что в Латвии был принят закон, даже два закона, которые запрещают гражданам и жителям Латвии участвовать в вооруженных конфликтах за рубежом. Наказания обрушиваются только на тех, кто служил или участвовал в боевых действиях на стороне республик Донбасса. Те, кто служили и воевали в рядах украинских батальонов, карательных, участников АТО — против тех дела не возбуждаются", — сообщил Владимир Линдерман, председатель общества "Родной язык".

Избирательное такое правосудие. Известны как минимум трое латышей, которые состояли в националистическом батальоне "Азов". Ещё в "Торнадо" есть участники из Риги. Их в Латвии никто пальцем не трогает.

"В Латвии давно существует практика двойных стандартов, то есть, судебной системы — это болезнь нашего общества, которую надо искоренять. Если посмотреть закон Латвии, то судьи ни перед кем не отчитываются за свои решения", — говорит Александр Иванов, бывший сотрудник МВД Латвии, кавалер ордена Трёх звёзд.

Конкретно по Иварсу Келлийсу информации немного. Вроде бы возглавлял мотоклуб, у его семьи был бизнес, пиво делали. Сейчас Иварсу, как и прочим латышам, которые были замечены в ДНР или ЛНР, грозит до десяти лет тюрьмы.

"В регулярных отчётах появляются их фамилии — регулярных отчётах Службы государственной безопасности Латвии — которые действительно служили на Донбассе или их только в этом подозревают. Против всех этих людей возбуждены уголовные дела, они все теперь не могут вернуться в Латвию, у них здесь остались родители, семьи", — подчеркнул Линдерман.

А вот боевики батальона "Азов" свободно маршируют по улицам Риги. Во время шествия ветеранов СС, например. А уж на День армии и подавно. Вот фотография прошлого года.

Флаг "Азова" на фоне президентского дворца, в одном ряду с государственными флагами Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, ну и Украины, конечно. Рига ещё и по медицинской линии помощь азовцам оказывает.

"Я просто попал на медосмотр в Юрмале, были украинские военнослужащие, которые не только из официальных этих структур, но и неофициальных структур, которые проходили лечение, им даже хотели построить целый санаторий. Но не удался этот проект, потому что автор проекта задержан за детскую порнографию, вымогательство и похищение людей, то есть, вот такие люди занимались продвижением санаториев для украинских военнослужащих", — констатировал Янис Кузинс, председатель партии "Новое согласие".

Латвия лечит и чествует на парадах боевиков-националистов. А своим гражданам угрожает тюрьмой с неофициальной формулировкой "это вам за Донбасс". Даже подхалимажем такую политику сложно объяснить, поскольку США подумывают включить "Азов" в список террористических организаций.

В своих попытках заполнить новостную повестку чем угодно, кроме реально плачевной ситуации в экономике, Латвия, похоже, запуталась окончательно.